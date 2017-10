Lupita Nyong'o confiesa acoso sexual de Harvey Weinstein

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Lupita Nyong'o sería otra de las víctimas del productor Harvey Weinstein. La ganadora del Óscar acusó al magnate de Hollywood de acosarla en una oportunidad, sumándose así a otras mujeres de la industria que apuntan al empresario de "depredador sexual".



Según la actriz de "Pantera Negra" (2018), hace años, cuando ella todavía era estudiante de cine, Weinstein la invitó a un pase privado de una película en su casa. Poco después, él la llevó a la habitación y se ofreció a hacerle un masaje.



"Al principio pensé que era una broma. Pero no lo era. Fue la primera vez que me sentí insegura con él", contó la actriz en el New York Times.



Nyong'o se ofreció ser ella quien le diese un masaje a él, para controlar la situación.



Pero Weinstein se bajó los pantalones y entonces la actriz se fue de la casa.



El productor la acosó en más ocasiones, pero ella nunca le respondió.



Después de ganar el Óscar en 2014 por "12 años de esclavitud", Nyong'o se negó a trabajar en una de las películas producidas por el cofundador de Miramax.



"Puse mi experiencia con Harvey en un recoveco de mi mente, uniéndome a la conspiración de silencio que permitió a este depredador acechar durante tantos años", explicó la actriz en un largo artículo publicado en el medio estadounidense.



"Ahora que estamos hablando, no callemos nunca sobre este tipo de cosas.



Hablo para asegurarme de que este no es el tipo de mal comportamiento que merece una segunda oportunidad", afirmó. "Hablo para ayudar a poner n a esta conspiración de silencio".