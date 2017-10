Abogado detallará otro alegato de violación contra Weinstein

LOS ÁNGELES, California(AP )

Harvey Weinstein enfrenta investigaciones criminales en tres ciudades luego que una actriz italiana dijo a detectives en Los Ángeles que el desacreditado magnate del cine la violó en el cuarto de hotel donde ella se hospedaba en el 2013.



La policía confirmó el jueves que está investigando las alegaciones de la mujer, y su abogado dijo que proporcionará detalles adicionales en una conferencia de prensa afuera de un juzgado en el centro de Los Ángeles el viernes por la tarde.



La mujer no identificada es una actriz y modelo italiana, de acuerdo con el anuncio de la conferencia de prensa del abogado David M. Ring. Además de hablar con los detectives, la mujer y Ring conversaron con el diario Los Angeles Times el jueves, y dijeron que Weinstein entró a su cuarto de hotel mediante el uso de fuerza, se negó a irse y la violó.



Sallie Hofmeister, una representante de Weinstein, dijo en un comunicado que Weinstein "niega absolutamente alegaciones se sexo no consentido".



La investigación en Los Ángeles surge tras anuncios de la semana pasada de la policía en Nueva York y Londres de que están revisando señalamientos relacionados con un ganador del Óscar.



La policía de Nueva York está dándole un nuevo vistazo a quejas sobre Weinstein y el departamento ha solicitado que cualquiera que tenga información sobre abusos por parte del productor los contacte. La policía de Londres está investigando denuncias de abuso sexual presentadas por dos mujeres contra Weinstein.



Más de 40 mujeres han señalado a Weinstein, de 65 años, de acoso o abuso. Las actrices Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie y Lupita Nyong'o lo han señalado de acoso, mientras que las actrices Asia Argento y Rose McGowan lo han acusado de violación.

Nyong'o acusó a Weinstein de varios incidentes de acoso en una carta abierta publicada por el New York Times el jueves, incluyendo un incidente en el 2011 en el que dice que el magnate intentó darle un masaje en la casa de él en Connecticut. La actriz se negó y le dio ella a él un masaje en vez, pero se fue cuando el productor le dijo que quería quitarse los pantalones, escribió Nyong'o.



También el jueves, un grupo de unos 30 empleados de The Weinstein Company expresaron en una carta publicada en el cibersitio de The New Yorker que no sabían que estaban "trabajando para un predador sexual en serie".



Los empleados dicen que sabían del “temperamento tristemente célebre” de Weinstein y que éste podía ser "manipulador", pero que desconocían "que él usaba su poder para agredir y silenciar a mujeres sistemáticamente".



"Sabemos que al escribir esto estamos violando abiertamente el acuerdo de confidencialidad en nuestros contratos", dicen los empleados en la carta. "Pero nuestro exjefe ha violado abiertamente su contrato con nosotros - los empleados - de crear un lugar seguro para trabajar”.



Representantes de Weinstein y The Weinstein Company no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta el viernes.



Las historias de acoso y abuso datan de hace décadas y han llevado a la total caída del productor, que una vez dominó las temporadas de premios de Hollywood con contendientes como "Shakespeare in Love" (“Shakespeare enamorado”), por la que compartió un Oscar, y éxitos como "The King's Speech" (“El discurso del rey”) y "Silver Linings Playbook" (“Los juegos del destino”).



Desde que el New York Times publicó su exposición inicial el 5 de octubre, Weinstein ha sido despedido de la compañía que cofundó, expulsado de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas y el sindicato de productores ha dado inicio a su expulsión. Los honores que le confirieron la Universidad de Harvard y el Instituto de Cine Británico fueron rescindidos, y varios legisladores demócratas han donado a beneficencia las contribuciones políticas que Weinstein les dio.



Ring dijo el jueves en un comunicado que la amplitud de las acusaciones contra Weinstein llevaron a su clienta a hablar con la policía.



"Mi clienta está agradecida con todas las mujeres valientes que ya se han pronunciado para finalmente exponer a Weinstein", dijo. "Puede que estas mujeres no se hayan percatado, pero le dieron a mi clienta el apoyo y coraje para responsabilizar a Weinstein de este horrible acto".