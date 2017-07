Luis Gerardo alza voz y acciones por el planeta

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luis Gerardo Méndez tiene la urgencia de dejar de usar popotes, de no usar bolsas de plástico para la basura, de utilizar menos el coche y de comer menos carne; todo ello, porque sabe que el planeta se está deteriorando.



El actor es una celebridad más que se une a causas que protegen al medio ambiente, como Leonardo DiCaprio, quien recientemente se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto para firmar un convenio para proteger a la vaquita marina.



En aquel momento, el actor fue criticado por apoyar esta causa. Luis Gerardo Méndez explicó que ya es imposible salvarse de los comentarios negativos y que en su caso ya ha logrado hacerse de una piel más dura para aguantar las críticas.



“Siempre va a haber detractores, haters. Desde hace años estoy trabajando con un proyecto para traer estudiantes sirios a México y cuando lo lanzamos hubo miles de críticas. Muchos comentarios negativos, pero al final del día uno debe hacer y dejar de escuchar las críticas de gente que no hace nada. Hay que tomar acción”, dijo.



Esta conciencia sobre el medio ambiente ha ido creciendo conforme pasan los años y en los últimos meses se acentuó luego de hacer la narración del programa Planeta Tierra II.



La producción, que estrena Discovery Channel el próximo 3 de agosto a las 20:00 horas, mostrará a la naturaleza en su máximo esplendor gracias a las cámaras en alta definición que se pusieron en diversas partes del mundo y en lugares remotos.



El actor, conocido por su trabajo en Nosotros los Nobles se encargó de narrar las imágenes y las historias que se podrán ver en los capítulos.



“Este programa se encarga de mostrar lo que hay en el planeta y el daño que se le está haciendo y lo frágil que es la vida. Hay que ser conscientes de la huella que estamos dejando en la Tierra”, enfatizó.



La banda sonora está a cargo de Hans Zimmer, ganador de un premio Oscar en 1994 por la música de la película El rey león.



“Como espectador me impresionó mucho el avance tecnológico, la calidad de la imagen, el material que lograron captar”, agregó el actor.