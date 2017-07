Lamentan fallecimiento de Chester Bennington

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Each time I was lucky enough to be around @ChesterBe, he was an encouraging, positive force. Rock and roll will never fill the space he left pic.twitter.com/asceRPvEuX — Ryan Key (@williamryankey) 20 de julio de 2017

no words. so heartbroken. RIP Chester Bennington. — Imagine Dragons (@Imaginedragons) 20 de julio de 2017

Oh dear God. Massive R.I.P to Chester Bennington of @linkinpark this BREAKS OUR HEART. Suicide is the devil on earth walking amongst us 😞 — OneRepublic (@OneRepublic) 20 de julio de 2017

Saddened to learn about the passing of the talented Chester Bennington from Linkin Park. My heart breaks for his family and children. — Ashley Greene (@AshleyMGreene) 20 de julio de 2017

El cuerpo de Chester Bennington fue hallado esta mañana. De acuerdo a TMZ el vocalista de Linkin Park se ahorcó. Ante la noticia de su muerte, decenas de personas lamentaron el hecho.Varios famosos se pronunciaron también al respecto.Ryan Key, uno de los fundadores de la banda Yellowcard, expresó: "Cada vez que tuve la suficiente suerte de estar cerca de Chester Bennington, era una fuerza alentadora y positiva. El rock and roll nunca llenará el espacio que él deja".Por su parte, la agrupación Imagine Dragons escribió un breve y emotivo mensaje: Sin palabras, con el corazón roto. RIP Chester Bennington.Desde las cuentas de Elvis Duran, One Republic y Ashley Green también hubo reacciones: "Oh, Dios. El masivo RIP para Chester Bennington de Linkin Park nos rompe el corazón. El suicidio es el diablo en la tierra caminando entre nosotros", publicó One Republic desde su cuenta. En un segundo tuit añadió: "Chester deja seis niños. Si alguien aquí piensa que el mundo es mejor sin ti, te equivocas en todos los niveles. Busca ayuda por favor".