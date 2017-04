Ivonne Montero y sus polémicas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Durante su carrera, Ivonne Montero se ha distinguido por tener un cuerpo con el que muchos hombres sueñan y las mujeres envidian, pero también ha destacado por los escándalos en los que se ve involucrada.



El más reciente fue el que tuvo con Enrique Gou, quien la ha tachado de mentirosa luego de que la actriz acusara al productor de no pagarle al elenco de "BlancaCheves y sus siete briagos" a tiempo.



Gou dice que tiene pruebas de que Montero miente, pues él nunca ha dejado de pagarle a nadie en su producción y que fueron las actitudes de "diva" de Ivonne las que la sacaron de la puesta en escena.



Así, Ivonne vuelve a estar en la polémica y en esta ocasión no fue precisamente por el desnudo que este mes hizo en la revista "Playboy".



Aquí una lista de los más sonados escándalos en los que la actriz se ha visto inmersa.



Fabio Melanitto: Ivonne ha vivido con quien fuera integrante del grupo Uff algunos de las polémicas que más han ocupado titulares en revistas de escándalos.



El primero cuando se dio a conocer que tenían una relación, siendo Melanitto 11 años más joven que Montero. Luego ella tuvo que dejar el "reality show" porque se decía que estaba embarazada durante su participación.



Tras divorciarse en 2013, aunque ambos dijeron que habían quedado en buenos términos, meses más tarde Montero afirmó que su ex no le daba la manutención de su hija y que lamentaba que Fabio no hiciera nada por ver a su hija, aun tras las cinco cirugías que le realizaron para corregirle una cardiopatía congénita.



La amante: Tras separarse, se dio a conocer que Fabio conocía a su entonces nueva novia desde antes de que se casara con Ivonne, al grado que la nueva conquista asistió a la boda de Montero y Melanitto.



Video Sexual: En 2010 una revista nacional se encargó de publicar algunas imágenes en las que se apreciaba a Montero en compañía de Robert Avellanet, quien fuera su pareja del 2007 al 2009. En las fotos se les observaba a ambos teniendo relaciones sexuales. Al ser cuestionado sobre el video, ella no lo negó y dijo que lo había realizado años atrás.



La graban en el baño: La actriz de 42 años dio a conocer en diciembre de 2016 que un empleado del Teatro de Cancún, en Quintana Roo, donde presentaba “BlanchaCheves y los siete briagos” se atrevió a grabarla a escondidas mientras estaba en el baño.



La actriz de “El señor de los cielos” detalló que tras darse cuenta acudió a la administración del lugar y con la producción para acusar al empleado a quien se le despidió y se le pidió que borrara el contenido de su teléfono móvil.