Muestran los "diseños" de su Desierto

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El 25 aniversario de la Muestra Internacional Un Desierto para la Danza°"d"continúa con sus actividades. En esta ocasión, se invita al público a presenciar, no una coreografía o montaje artístico, sino una exposición de carteles que llevará por nombre "Diseño y Desierto", cuya inauguración tendrá lugar este viernes 21 de abril a las 19:00 horas en la explanada principal de la Casa de la Cultura de Sonora.Los carteles diseñados por Ivette Valenzuela de 2005 a la fecha -a excepción del 2015 a cargo de Argelia Juárez-, fueron realizados en coordinación con los grupos anfitriones Antares Danza Contemporánea, Producciones La Lágrima y Quiatora Monorriel.Ivette Valenzuela forma parte del equipo de Información Cultural del Instituto Sonorense de Cultura . Es egresada de la Universidad del Noroeste de la Licenciatura en Diseño Gráfico. Ha desarrollado una importante línea de trabajo en el diseño de imagen de eventos culturales y artísticos.Ha ganado varios premios, entre los que destacan el Premio Internacional alDiseño Canon 2005, 2006 y 2010 categoría Cartel y Medalla de Oro Carlos Lozano en la 11 Bienal Internacional de Cartel en México, por su trayectoria en cartel cultural. Gold Award Annual Poster 2012, Graphis The Best of International Visual Communications, New York. Participó en la exposición "José Guadalupe Posada:Transmisor".Su trabajo ha sido publicado en el Primer Directorio Mexicano de Diseño en el proyecto Destination: Mexico en el Museum of Modern Art (MoMA Store), Nueva York. Ha expuesto en: Museo Franz Mayer, Ciudad de México;Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez, Caracas, Venezuela;Galería de la Biblioteca Josefa Ortiz de Domínguez, Querétaro,México;Museo Nacional de Arte, Ciudad de México;Galerías abiertas del MUNAL en las rejas del Bosque de Chapultepec.En abril de 2013 fue invitada al Festival Poster Invitacional Internacional en Turquía, que organiza Dumlupinar Universidad Facultad de Bellas Departamento de Artes Gráficas, y tiene como objetivo exhibir, en el concepto del festival, obras actuales de los diseñadores más conocidos del mundo.