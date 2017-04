Hora de "Coincidir" en el Palenque

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Como sobrina del fallecido actor y cantante Antonio Aguilar, llevó la música en la sangre desde la juventud y el mejor estandarte para su carrera artística fue el género ranchero.



Después de 43 años de exitosa trayectoria artística, Guadalupe Pineda regresa a Hermosillo con un espectacular concierto que ofrecerá el próximo 1 de mayo en el Palenque de la ExpoGan Sonora 2017.



"Estoy muy contenta de ir a un Palenque de mucho prestigio y con compañeros del medio artístico también muy prestigiados. Estoy feliz de la vida de estar en Hermosillo, esta tierra hermosa que cada vez que voy me siento como en mi casa. Voy a poder cantar mis éxitos, las canciones que el público me ha hecho el favor de corear junto conmigo durante muchísimos años", dijo Guadalupe Pineda en exclusiva para EL IMPARCIAL.



"En esta ocasión no voy a cantar con mariachi, voy con mi grupo, de manera que el repertorio que escucharán es de los grandes autores que he cantado como Violeta Parra, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y más. Voy a incluir canciones que hace tiempo que no canto pero que son muy conocidas y por supuesto, éxitos como ‘Coincidir’, ‘Yolanda’, ‘Jacinto Zenobio’ y más, que todos espero aún quieran cantar conmigo después de 43 años de carrera", continuó.



¡Prepara un nuevo disco!



Por otro lado, luego del éxito de "Las Tres Grandes: Primera Fila", que grabó en el 2015 con Tania Libertad y Eugenia León, Guadalupe está lista para lanzar un nuevo material discográfico como solista, donde espera poder agregar temas de su autoría para empapar más este álbum de su esencia.



"Apenas voy a arrancar lo que será la producción. Todavía no tiene un nombre, de hecho andamos en lluvia de ideas con la disquera y los productores Armando y Emilio Ávila"



"Estoy viendo si me da el cuerpo y la inspiración para tener algo escrito en este disco que me daría mucho gusto. Escribí algunos temas en discos anteriores como ‘De nuevo sola’, ‘Niña color tabaco', ‘Te quiero más’, ‘La canción del ángel’ y más", finalizó.



Los boletos para la presentación de Guadalupe Pineda junto a Aída Cuevas en el Palenque están a la venta en Hotel Fiesta Americana, Discos y Novedades y Hotel Marriot Courtyard, con precios de 300, 600 y 1000 pesos. Venta telefónica al 6624619374.