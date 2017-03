Kuwait edita "momento gay" de "La Bella y la Bestia"

KUWAIT(AP )

La nueva versión de "La Bella y la Bestia" fue retirada de los cines de Kuwait el lunes luego que los censores del país expresaran preocupación por su contenido, que incluye el llamado "primer momento gay" de un personaje en una película de Disney.



La cinta, que ha recaudado más de 180 millones de dólares a nivel internacional, se había exhibido en el país musulmán desde el jueves. Pero aquellos que compraron boletos para verla el lunes recibieron mensajes de texto de la Compañía Nacional de Cine indicándoles que las funciones fueron canceladas por "dificultades imprevistas". La empresa kuwaití también señaló que podrían recibir un reembolso.



Duaij Al-Khalifa Al-Sabah, miembro de la cadena que opera 11 de los 13 cines de Kuwait, dijo a The Associated Press que una versión recientemente editada de la película podría exhibirse esta semana.



Agregó que lo que llamó la atención de los censores es una escena hacia el final de la película que involucra al personaje LeFou, misma que el director Bill Condon ha descrito como un "momento exclusivamente gay".



"Nos pidieron que detuviéramos las funciones y que censuráramos la películas por cosas que fueron calificadas como ofensivas por el departamento de censura del Ministerio de Información", dijo Al-Sabah.



En los países musulmanes, las relaciones entre parejas homosexuales pueden llevar a condenas de latigazos, prisión y multas. En algunos incluso implica una pena de muerte.



Aquellos que apoyan la prohibición de la película en Kuwait crearon hashtags con los que pidieron "respeto" y solicitaron a la cadena de cines que proteja la infancia impidiendo que se presente la película.



En Kuwait la cinta recibió una clasificación equivalente a la estadounidense PG-13, que sugiere la compañía de un adulto para menores de 13 años.



Representantes de Disney no respondieron de inmediato mensajes en busca de comentarios.



Señalamientos similares sobre la breve escena de la película hicieron que un autocinema en Alabama cancelara sus funciones.



En Malasia, los censores requirieron que la película fuera editada, pero al final Disney no permitió que fuera estrenada. En Rusia fue clasificada como no apta para menores de 16 años.