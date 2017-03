"Empecé cantando tangos para señores borrachos"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Mon Laferte se ha vuelto una de las cantantes más populares en México desde hace un par de años. Sin embargo, la chilena radicada en México hace una década, compartió que comenzó su carrera musical 20 años atrás, incluso recordó que el primer sitio donde cantó fue en un bar.



“En realidad la gente me conoce un poco más hace dos años, pero yo estoy cantando desde los 13. Mi primer trabajo fue en Valparaíso interpretando boleros y tangos en un bar, en una cantina donde va puro señor a tomar vino y a emborracharse”, dijo la intérprete previo a su participación en el Vive Latino este domingo.



Señaló que después de eso cantó en la calle, donde ponía su sombrero y pedía dinero; luego en los bares en donde exploró géneros como el rock y el metal, por lo que considera que ha pasado por todas las etapas de la música.



“Hoy mi sencillo es una cumbia, es bien interesante no encasillarse en algo, por lo menos para mí, siento que tengo tanto qué hacer y que la música es tan linda que me cansaría quedarme en un solo estilo. Obviamente la gente va cambiando, la niña que llegó hace 10 años a México no es la misma de hoy porque hay tropezones, caídas, moretones”, reflexionó la cantautora.



Respecto a su colaboración con otros artistas como Juanes, Mon Laferte dijo que siempre había sido muy fan del cantante y eso tuvo que ver con el acercamiento.



“Me gusta conocer gente talentosa y aprender de ellos” dijo, y también habló de Maluma.



“En Viña a lo mejor yo nunca lo había escuchado, es buena onda, se aprende de todo, de todas las bandas”, aseguró Laferte.