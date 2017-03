Zoé, música y poesía en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La banda Zoé cerró su presentación en el escenario principal del Festival Vive Latino 2017 con el tema “Soñé”.



Durante el show, de más de una hora, León Larregui -el vocalista- se dio tiempo de recitar un poema de Nezahualcóyotl.



“No acabarán mis flores/no cesarán mis cantos/yo cantor los elevo”, dijo Larregui ante la audiencia, primero en náhuatl y después en español.



El concierto de Zoé inició con el tema “10 AM”, al que siguieron “Fin de semana” y “Arrullo de estrellas”.



Larregui agradeció al público el recibimiento y recordó que están festejando 20 años como agrupación.



“Vía láctea”, “Ya no me destruyas”, “Peace and Love”, “Nada”, “Poli”, “Reptilectric”, “Miel”, “Love” y “Labios rotos” también sonaron durante su presentación.



En ese mismo escenario, horas antes, se presentaron La Sonora Santanera y Los Hombres G.