Queda sonorense en "La Voz Kids México"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El gran talento del pequeño Esteban Aarón Durán se impuso anoche durante la emisión de la segunda parte de las audiciones de la "Voz Kids México", cuando el sonorense impresionó a los coaches del programa con su naturalidad en el gran escenario del programa.



Emmanuel y Mijares, Maluma y Rosario voltearon sus sillas al escuchar al joven de 12 años de edad audicionar con el tema "Ojitos verdes", de la Arrolladora Banda El Limón, y no dudaron en reconocer el talento nato del participante originario de Puerto Peñasco.



"Toda mi familia son músicos. Yo nací con ese don de cantar. Nadie me enseñó, no he tomado clases; yo aprendí viendo y escuchando. Me gusta cantarle a la gente y que sepan que lo hago con el corazón", narró Esteban Aarón en el video de su presentación.



El pequeño heredó el talento de su familia, pues él es el miembro más joven del mariachi "Hermanos Durán", que componen su padre, abuelo y tíos.



Finalmente, tras las tentadoras ofertas de los tres coaches para reclutar a Esteban Aarón, fue Maluma quien logró convencer al sonorense de unirse a su equipo.