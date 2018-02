Famosos apoyan a Karla Souza; reveló que fue violada

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La revelación que Karla Souza hizo de haber sido violada durante una producción audiovisual en la cual participaba, generó apoyo por parte colegas actores y productores de cine y teatro.



De acuerdo con la protagonista de "Nosotros los nobles", el ataque sexual se dio en los inicios de su carrera, donde un productor, al que calificó de carismático y que le va bien en su trabajo, le comentó que estaba empujando su carrera.



Sin revelar el nombre de quien la atacó, Souza dijo a CNN en Español que todo se dio en el hotel donde se le alojó por un mes para participar en la producción, y en el cual sólo estaban ella y el director.



Por varias noches llegaba a su cuarto bajo el pretexto de hablar de escenas a realizar y cuando no le abría, al día siguiente la maltrataba de diversas formas en el set.



"Hasta después de un mes teniendo este abuso del poder, acabé cediendo que me besara, que me tocara de formas en las que no quería que me tocara y en alguna de las instancias, me agredió y me violó", indicó Souza.



Entrevistados por EL UNIVERSAL, actores como Eugenio Derbez y Mónica Huarte aceptaron que en su momento escucharon de cosas similares en forma de rumores.



"Están saliendo muchas noticias que no sabíamos, hace poco Salma Hayek habló de la agresión por parte de Harvey Weinstein (prodiuctor de Hollywood) y creo es el momento de hablar y si pasa en México hay que hacerlo. Yo no supe (de casos cercanos) aunque de repente escuchas cosas", señaló Derbez.



Huarte (Regresa) ya sabía de la entrevista que saldría a la luz.

"Pasan cosas fuertes, creo que sí pasa y ojalá nuestro país tenga la madurez de hacer algo al respecto, porque lo que está pasando en Estados Unidos ha sido inspirador", expuso.



Leonardo Zimbrón, productor de "Nosotros los nobles", quien lanzó al éxito masivo a Karla, dice que en los casi 20 años que lleva en el cine, jamás ha sabido de casos así, pero sí cree en que los actores pueden tener temor de hablar de eso.



"Karla es una mujer de altísimo nivel tanto humano como intelectual y si lo está diciendo es porque es cierto; está teniendo el valor de aventar esa piedra fuerte y ojalá este movimiento que viene sacudiendo a la industria sirva de ejemplo. Yo sólo he sabido de chismes, de pronto te enteras de las viejas guardias que no me tocaron a mí y no puedo hablar de eso. Creo que tiene que ver con este temor de actores y actrices que prefiere no decir nada por miedo a afectar sus carreras", subrayó a pregunta expresa.



El histrión Erick Elías (Compadres y Cuando los hijos regresan) considera que lo sucedido a Karla pasa en distintas áreas, no sólo en el cine o la televisión y Adriana Barraza es cauta al hablar de algo que no le consta.



"Una circunstancia de este tamaño involucra tantas cosas que si no es de primera persona, es complicado", señala Barraza.



Actualmente Karla Souza trabaja en una serie sobre acoso sexual con David Pablos (Las elegidas) y posiblemente una serie acerca de mujeres con la productora y actriz Olga Segura (Verónica).