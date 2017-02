Paulina Rubio agradece mensajes de apoyo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Gracias 🙏🏻 Thank you! #tremendoguamazo #paurubiotour2017 #campeche

La cantante Paulina Rubio agradeció todas las muestras de apoyo que recibió tras la caída que sufrió el fin de semana en pleno concierto en Campeche.Al platicar con los asistentes al show el sábado por la noche, Paulina caminó por el escenario sin percatarse que había llegado al final y terminó en el suelo.“Quiero mandar las gracias a todos los que se han preocupado por mí, a los que me han mandado su cariño, su amor, por sus posts, sus comentarios, por su buena vibra. La verdad es que sí me di un guamazo”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.Comentó que después del show, cuando se le bajó la adrenalina, le empezó a doler más el golpe, porque “caí con el pie izquierdo sin saber que iba a caer al vacío con la pierna rígida”.Dijo que más allá de los moretones y el susto no pasó a mayores, pues el médico le comentó que está muy bien.