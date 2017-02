Esmeralda Pimentel y José Ron, de romance en telenovela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Enamorándome de Ramón es el título de la nueva telenovela de Lucero Suárez, que se estrenará este lunes a las 19 horas por Las Estrellas. Sin embargo Ramón (José Ron) no será el único que enamore a Fabiola (Esmeralda Pimentel); la historia explorará distintas relaciones con cada uno de sus personajes, como los de Marisol del Olmo y Bárbara de la Torre, Juana y Luisa, empleadas domésticas.



La primera se encarga de criar a Fabiola. Cuando mueren los padres de ésta en un accidente aéreo, la familia descubre que la heredera de un millón de dólares es ella, Juana, lo que desatará distintos problemas en la familia. Por otro lado, Marisol compartió que su personaje también irá re descubriendo el amor.



"Como muchas, es mamá soltera y deja de lado esa parte de ser mujer por sacar adelante a sus hijos y de pronto se da cuenta que no hay ningún impedimento. Julio Medina (Marcelo Córdoba) es un hombre casado y poco a poco la vida le va diciendo aviéntate, date la oportunidad como muchas mujeres a las que le gustaría que creen que ya es muy tarde o ya para qué y de pronto tienen este gusanito; el personaje de Marcelo tampoco es que sea una perita en dulce”.



La actriz se mostró emocionada de poder representar a muchas que viven lo que su Juana, en varios aspectos.



“Es un homenaje a todas aquellas mujeres que muchísimas veces dejan su vida o dejan a sus hijos en los pueblos para venir a cuidar hijos que no son suyos y llevarles dinero”



Para lidiar con los problemas que enfrentará en la telenovela, contará con la amistad de Luisa, su mejor amiga, que vive en el mismo edificio y tiene su propia historia de amor, pues mantiene un romance oculto con el guardia del lugar. Bárbara de la Torre platicó una experiencia muy particular que le confirmó lo real que es Luisa afuera de la televisión.



“Hoy justamente yendo para la televisión me paré en una esquina y vi a una señora que me hizo recordar a mi personaje, vi la situación en la que estaba (comprando pan) y dije ¡claro!, esta es la verdadera vida de los personajes que hacemos nosotros, a veces no tenemos dimensión de hasta dónde llegamos pero la verdad es padrísimo”



La historia cuenta también con las actuaciones de Carlos Bracho, Lisset, Fabiola Guajardo, Arturo Carmona y Sachi Tamashiro.