La telenovela "El Bienamado" aborda la política con humor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Televisa presentó su nueva telenovela “El Bienamado”, producción de André Díaz protagonizada por Jesús Ochoa, Andrés Palacios, Nora Salinas, Chantal Andere, Irán Castillo, entre otros. La historia aborda con humor el tema de la política, Donald Trump y la misma situación política de nuestro País.



El actor Andrés Palacios opinó: "Yo creo que más allá de que seamos figuras públicas me parece que nos atañe a todos. Habrá que ver qué es lo que sucede. Me parece que hay mucha especulación, miedo y pánico (por Trump) que de pronto nos hace estar más atentos a lo que hay afuera, cuando creo que si miramos para adentro tenemos un país riquísimo en todos los sentidos, en la cultura, la gastronomía, climas, productos".



Señaló que no se pueden hacer de la vista gorda ante los acontecimientos. Al preguntarle si cree que hay muchos Odoricos (un político corrupto de un pueblito) en México soltó una carcajada preguntando: "¿qué no ves las noticias?". Su personaje se llama Homero, hombre que se enamora del personaje de Mariluz Bermúdez, hija de Odorico.



Jesús Ochoa, encargado de dar vida este político que gana la presidencia municipal con la promesa de hacer un panteón para el pueblo, describió a su personaje: "Odorico Cienfuegos es querido porque es un cuero y es un canijo porque tiene fuero".