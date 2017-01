Al Gore presenta documental en Sundance Film Festival

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Horas antes de que Donald Trump asumiera el cargo como presidente electo de los Estados Unidos, el ex vicepresidente Al Gore presentó en el Sundance Film Festival el documental "An incovenient sequel" continuación del filme que presentara en 2006 y con el cual ganara el Oscar.



Aunque en esta ocasión Gore fue esperanzador con su documental, en el que asegura la gente está luchando por revertir el cambio climático, consideró que el país y el mundo entero está viviendo un nuevo desafío con la llegada de Trump a la presidencia.



“Es un interesante día para presentar este filme, ahora estamos pasando por un momento de desafío, pero vamos a prevalecer”, dijo Gore tras la presentación del largometraje en el Eccles Theatre de Park City, en Utah.



Esta zozobra del político se vio impregnada en el documental, donde explica que con la llegada de Trump como presidente lo conseguido a nivel ambiental se puede derrumbar, pues entre los planes del nuevo líder de Estados Unidos está eliminar los fondos a la lucha contra el cambio climático.



En la breve conversación que tuvo con la prensa y público, señaló que pese a las nuevas políticas que imperarán en Estados Unidos ellos no se detendrán, pues es una lucha que cada vez tiene más adeptos: “Ganaremos, nadie puede detener este movimiento, queremos que esta película reclute a otros”, añadió.