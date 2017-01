"Rosario Tijeras" gana rating a "La Candidata"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La serie de “Rosario Tijeras” es la favorita entre el público mexicano; con un mayor rating ha desbancando por completo a su actual competencia “La candidata”, por lo que sus productores confirmaron una segunda temporada.



De acuerdo a HR Ratings Media, la audiencia ha favorecido por mucho a la serie de TV Azteca por encima de la de Televisa, ganando por 12.3 puntos a nivel nacional.



“Estoy feliz porque no hice una mujer sumisa, sino a una libre, con unas alas enormes, fuerte, que vive feliz y no se deja vencer, aunque también tiene su corazoncito”, afirmó Bárbara del Regil.



Sony Pictures Televisión y la empresa del Ajusco confirmaron que “Rosario Tijeras” tendrá una segunda temporada tras el éxito obtenido en México.



La nueva entrega constará de 60 episodios y comenzará a grabarse en el segundo semestre de este año.



Bárbara reveló que pese a que en las grabaciones de la serie se vivieron situaciones de inseguridad en el Cerro del Chiquihuite, seguirá el proyecto.



“En donde grababa las escenas de la casa de mi mamá, a cuatro cuadras, mataron a 5 personas, luego se empezaban a escuchar balazos en la calle, me daba miedo estar ahí en las madrugadas”, comentó.