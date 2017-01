¡Tin Tan fue la mejor pareja en la cama!: Lyn May

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Lyn May reveló que durante muchos años tuvo relaciones con Germán Valdés “Tin Tan” y estaba bien dotado.



Aunque no quería, la acapulqueña confesó que mantuvo un romance con Germán, “era muy buen amante, uno de los mejores que he tenido. Estaba bien dotado, calzaba bien grande”.



Esto, debido a que en la obra “Divas por siempre”, producida por Ricardo Ortega y conducida por Shanik Berman a modo de talk show, Manuel “El Loco” Valdés la hará de co-anfitrión.



“Yo he trabajado mucho con Manuel y es un señorón que va a vestir la obra, le dará categoría y chispa porque es un gran cómico”, indicó.



Otra de las polémicas que se suscitó durante la presentación de este espectáculo, fue el pleito entre Lyn May y Wanda Seux, a quien no bajaba de “vieja decrépita”.



“¡No... ni madres!”, respondió Lyn al cuestionamiento si el enfrentamiento verbal con Wanda no era más que parte del “show”.



“Ella insultó a mis hijas y no se lo voy a perdonar nunca, jamás, aunque se disculpe. A los hijos no se les debe meter en este p%& circo”, añadió.



“Ya estábamos muy bien, pero de repente, para llamar la atención, se metió con mis hijos y nunca la voy a perdonar. Ella no canta ni baila y no sé qué va a hacer en el espectáculo”.



Por su parte, Wanda Seux respondió que es un trabajo y se merece respeto. “Yo no doy lástima, tengo 79 años y estoy orgullosa de tenerlos... ¡Mírenme, estoy bien y no estoy dando lástima, con una carita de muñeca Barbie!”, finalizó la vedette paraguaya.