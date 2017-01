Calientan voces para el FAOT 2017

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los instrumentos afinados, el escenario listo, los adornos que iluminan la ciudad de los Portales y los lugareños se preparan para recibir a los miles de visitantes que llegarán este fin de semana para el Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, cuya inauguración se llevará a cabo mañana viernes 20 de enero.El evento de mayor impacto en el canto lírico iniciará con la entrega de galardones de este año a la mezzosoprano Elina Garanca con la Medalla Alfonso Ortiz Tirado 2017, Fernando Lozano con el Reconocimiento al Mérito artístico y académico y Ariadne Montijo con el Reconocimiento al Talento joven en canto operístico.En compañía del pianista Rogelio Riojas Nolasco, Elina Garanca ofrecerá un concierto en el Palacio Municipal de Álamos a las 20:00 horas para arrancar con "Noches de Gala" donde se presentará "Noche de laureados" con Arturo Márquez y la Orquesta Filarmónica de Sonora este sábado 21 de enero y la soprano María Katzarava el domingo 22 de enero.Mon Laferte, una de las artistas más esperadas del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2017, dará un concierto gratuito al público sonorense el sábado 21 de enero en el Callejón del Templo a las 22:30 horas; para armonizar la fría noche con los éxitos de su carrera como "Tu falta de querer", "Amor completo", "Si tú me quisieras", entre otras más.Un día antes de su ansiada participación musical, la Orquesta Filarmónica de Sonora y el Coro del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora se presentará el viernes 20 de enero en el Callejón del Templo con la Novena Sinfonía de Beethoven.El fin de semana lo cerrará la cantante puertorriqueña Brenda Marie el domingo 22 de enero en el mismo recinto con su estilo de blues, soul y rock con "At last", "Fever", entre otras más.El rock también tiene su foro en el FAOT 2017. La Alameda gozará de este género único como escenario de agrupaciones como los Apson el sábado 21 de enero, Chan Santa Roots el viernes 20 y la banda "Los hijos de Frank" el domingo 22.