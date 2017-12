Foto de Aracely Arámbula con su hijo da de qué hablar

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aracely Arámbula festejó los nueve años de su hijo Daniel, y compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que está dando de qué hablar porque aparece besando en la boca al pequeño.“Feliz cumpleaños mi pequeño príncipe. Bellísima bendición que recibí hace 9 años. Te amo tanto”, escribió la mexicana.La instantánea, donde la actriz luce su rostro sin maquillaje, ha generado críticas entre algunos de sus seguidores, quienes consideran que no es correcto que padres e hijos se besen en la boca.“¡Qué lindo! Pero de verdad no entiendo esos besos. La neta no se me hacen padres”, “Seguramente te valdrá dos kilos de… mi opinión, pero los psicólogos recomiendan no besar en la boca a los hijos ya que les causa una confusión sexual...yo sólo digo”, comentaron.Daniel y Miguel son fruto de su relación con el cantante Luis Miguel.