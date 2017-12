Matt Damon molesta en Hollywood por hablar sobre acoso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Matt Damon señala que no se está reconociendo ni hablando lo suficiente de los hombres que no comenten acoso sexual en Hollywood, algo que lo tiene molesto.



"Estamos en un momento decisivo, y es genial, pero creo que una cosa de la que no se habla es que hay una gran cantidad de hombres, la mayoría de hombres con los que he trabajado, que no hacen este tipo de cosas y cuyas vidas no se verán afectadas", dijo en una entrevista con Business Insider.



Minnie Driver, ex pareja de Damon, dijo que hombres como él "simplemente no pueden entender cómo es el abuso". Días atrás el intérprete había hecho unas declaraciones respecto al caso del productor Harvey Weinstein que no cayeron bien en la industria.



El actor, de manera desafortunada, dijo que "hay una diferencia entre darle palmaditas a alguien en el trasero y violar o molestar a un niño, ¿verdad? Ambas conductas deben terminarse, pero no deben confundirse".



Fuente: Emol/GDA