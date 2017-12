Diego Luna protagonizará cuarta temporada de 'Narcos'

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor mexicano Diego Luna protagonizará la cuarta temporada de la serie “Narcos”, de Netflix.



Así lo dio a conocer el portal web de “Variety”.



De acuerdo con la misma información, será la segunda colaboración entre Peña y Luna, pues el primero eligió a Luna para su debut como director en “César Chávez”.



Luna participó el año pasado en “Rogue One: A Star Wars Story” y recientemente trabajó en “Rainy Day in New York”, de Woody Allen.



Hace unos días se supo que ya está en marcha la grabación de la cuarta temporada de la serie, aunque no se ofrecieron detalles del elenco ni el contenido.