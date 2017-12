Ridley Scott no ha escuchado de Spacey desde su reemplazo

LOS ÁNGELES, California(AP )

Ridley Scott dice que no ha tenido noticias de Kevin Spacey desde que se tomó la decisión de sacar al actor de su película "All the Money in the World".



"No sé dónde está", dijo el director en una entrevista reciente. "Ha pasado a la clandestinidad".



"All the Money in the World" trata sobre el secuestro de un nieto adolescente del acaudalado industrialista estadounidense J. Paul Getty.



La película estaba lista en octubre, con Spacey en el papel de Getty. Pero tras denuncias de acoso sexual contra el actor, fue reeditada para sacar al actor, quien fue reemplazado por Christopher Plummer. La refilmación comenzó casi de inmediato.



Mientras promovía la cinta el fin de semana, Scott dijo que "hubiese sido bueno recibir algún tipo de llamada (de Spacey), así fuera de su representante".



Ahora, señaló, "es demasiado tarde".



Plummer coincidió. "Yo estaba muy ansioso de trabajar con Ridley de todos modos", dijo el actor. "Me llevé el guion a casa. A la mañana siguiente lo llamé y le dije, 'Sí. Absolutamente. Vamos'".



Para tener el filme listo a tiempo para su estreno del 25 de diciembre, Scott tuvo que recaudar fondos adicionales y citar al elenco y equipo de nuevo.



Recuerda que pasó las siguientes 36 horas en el teléfono coordinando asuntos de logística para volver a filmar y dijo que Michelle Williams y Mark Wahlberg, los otros astros de la película, respondieron de rápidamente.



"Todos estuvieron listos. Michelle dijo, 'Lo haré'. Creo que estaba en medio de una película'", dijo Scott. "A Mark lo necesitábamos un día y medio".



Toda la refilmación tomó nueve días.



"Obviamente, lo más importante era respetar a las víctimas en este caso. Tú sabes, haya denuncias o no, hubo muchas, es importante asegurarnos de manejar esto con el respeto y la sensibilidad que merece. Mucha gente ha sido reemplazada muchas veces en películas, incluyendo películas en las que yo he estado involucrado... Estas cosas pasan, pero fue una decisión que Ridley tomó y todos lo apoyamos", dijo Wahlberg durante el estreno del filme el lunes por la noche.



Parte del apuro por terminar la película fue autoimpuesto. La serie de Danny Boyle para la cadena FX "Trust", también sobre el secuestro de Getty, debuta el mes entrante, por lo que Scott sintió que debía cumplir con su fecha de estreno original.



Plummer le acreditó al director el haber logrado que todos superaran la alocada carrera contra el tiempo.



"Él tiene un sentido del humor delicioso y eso es lo que a mí me sostuvo. Me dio tanta confianza y calma en el plató. Fue maravilloso", dijo Plummer.



La versión de Plummer de Getty será la única que el público llegue a ver.



Scott dijo a The Associated Press que no planea lanzar de ningún modo un corte del director con el trabajo de Spacey.



"Sobre mi cadáver. No", dijo el cineasta. "No creo que eso sea de buen gusto".