Lista de ganadores de los American Music Awards 2017

ARTISTA DEL AÑO

Bruno Mars

The Chainsmokers

Drake Kendrick

Lamar Ed Sheeran





MEJOR ÁLBUM POP/ROCK

Bruno Mars – 24K Magic

Drake – More Life

The Weeknd –Starboy



MEJOR GRUPO POP/ROCK

The Chainsmokers



MEJOR ARTISTA MASCULINO POP/ROCK

Bruno Mars

Drake

Ed Sheeran



MEJOR ARTISTA FEMENINA POP/ROCK

Lady Gaga



MEJOR CANCIÓN POP ROCK

Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber – "Despacito"

Ed Sheeran – "Shape of You"

The Chainsmokers ft. Halsey – "Closer"



ARTISTA NUEVO

James Arthur

Niall Horan

Julia Michaels

Post Malone

Rae Sremmurd





COLABORACIÓN DEL AÑO

The Chainsmokers feat. Halsey, "Closer"

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, "Despacito"

DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, "I'm The One"

Maroon 5 feat. Kendrick Lamar, "Don't Wanna Know"

The Weeknd feat. Daft Punk, "Starboy



TOUR DEL AÑO

Garth Brooks

Coldplay

U2



VIDEO DEL AÑO

Luis Fonsi & Daddy Yankee, "Despacito"

Bruno Mars, "That's What I Like"

Ed Sheeran, "Shape of You"



ARTISTA FAVORITO MASCULINO – COUNTRY

Keith Urban



ARTISTA FAVORITA FEMENINA – COUNTRY

Miranda Lambert

Maren Morris

Carrie Underwood



GRUPO O DÚO FAVORITO – COUNTRY

Florida Georgia Line

Little Big Town

Old Dominion



ÁLBUM FAVORITO – COUNTRY

Jason Aldean, They Don't Know

Chris Stapleton, From a Room:, Vol. 1

Keith Urban, Ripcord



CANCIÓN FAVORITA– COUNTRY

Sam Hunt, "Body Like a Back Road"

Jon Pardi, "Dirt on My Boots"

Keith Urban, "Blue Ain't Your Color"



ARTISTA FAVORITO – RAP/HIP-HOP

Drake

Kendrick Lamar

Migos



ÁLBUM FAVORITO – RAP/HIP-HOP

Drake, More Life

Kendrick Lamar, Damn

Migos, Culture



CANCIÓN FAVORITA – RAP/HIP-HOP DJ

Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper & Lil Wayne, "I'm The One"



ARTISTA MASCULINO FAVORITO – SOUL/R&B

Childish Gambino

Bruno Mars

The Weeknd



ARTISTA FAVORITA FEMENINA – SOUL/R&B

Beyonce

Kehlani

Rihanna



ÁLBUM FAVORITO – SOUL/R&B

Childish Gambino, Awaken My Love!

Bruno Mars, 24K Magic

The Weeknd, Starboy



CANCIÓN FAVORITA – SOUL/R&B

Khalid, "Location"

Bruno Mars, "That's What I Like"

The Weeknd, "Starboy"



ARTISTA FAVORITO – ALTERNATIVE ROCK

Imagine Dragons

Linkin Park

Twenty One Pilots



ARTISTA FAVORITO – ADULT CONTEMPORARY

Shawn Mendes



ARTISTA FAVORITO– LATIN

Luis Fonsi

Daddy Yankee

Shakira



ARTISTA FAVORITO – CONTEMPORARY INSPIRATIONAL

Lauren Daigle

MercyMe

Chris Tomlin



ARTISTA FAVORITO – ELECTRONIC DANCE MUSIC (EDM)

The Chainsmokers



TOP SOUNDTRACK

Guardians of the Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2 Moana