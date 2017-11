Fallece el cantante de country Mel Tillis

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El cantante y compositor estadounidense Lonnie Melvin “Mel” Tillis, quien forma parte de los salones de la Fama de la Música Country y de los Compositores de Nashville, además de recibir en 2012 la Medalla Nacional de las Artes, falleció este domingo en un hospital de Florida.



Autor de exitosos temas como “Southern rain”, “Who´s Julie”, “Good woman blues”, “Detroit City” y “Ruby, do not take your love to

town”, que interpretaron artistas de la talla de Kenny Rogers, Ricky Skaggs, Ray Price o Patsy Cline, colaboró con Minnie Pearl y grabó más de 60 discos.



Nacido el 8 de agosto de 1932 cerca de la ciudad de Tampa, también fue famoso por su tartamudez que convirtió en un sello que utilizó

incluso al actuar en películas como “Smokey and the bandit II” y “The Cannonball run”, además de participar en programas de televisión,entre ellos “The Glenn Campbell goodtime hour” y “The tonight show”.



El cantante Webb Pierce le apodó “Stutterin’ boy”, sobrenombre que Tillis usó para titular su autobiografía, publicada en 1984 con

colaboración de Walter Wager. En 1976 fue nombrado “Entretenedor del Año” por la Asociación de Música Country.



Como empresario fundó sellos productores de canciones, publicidad y cine, un teatro musical y una granja, informaron medios de

comunicación como Billboard y TMZ.



Tillis “combatió problemas intestinales desde principios de 2016 y nunca se recuperó completamente”, dio a conocer su publicista, Don

Murry Grubbs, en un comunicado en el que detalló que el artista murió por insuficiencia respiratoria.