Sin Bandera endulza el corazón de sus fans

Cantarle al amor no pasa de moda, el romanticismo de la balada pop del dueto Sin Bandera sigue haciendo latir corazones y enamorando

oídos. Así quedó claro la noche del sábado cuando Noel Schajris y Leonel García deleitaron a sus fieles fans con una parte de lo mejor de su repertorio en el Auditorio Nacional, todo como parte de su gira "Encore acústico".



Un recinto al máximo de su capacidad aguardó con paciencia y emoción para escuchar aquellas canciones que resonaron con éxito en la

radio de los años 2000 y un puñado de las más recientes propuestas que tanto Noel como Leonel, defienden como un tributo al amor.

En punto de las 20:50 horas, los músicos arribaron a escena saludando al público con alegría. Chistes y una notable camaradería entre ambos artistas fueron del agrado de los asistentes, quienes han clamado por mantener al dueto en los escenarios desde su gira del reencuentro que ofrecieron el año anterior, titulada "Una última vez".



"Depende de ustedes", soltó Noel durante el espectáculo cuando aseguró al auditorio que mientras sus seguidores lo pidan, ellos

continuarán escribiendo música y con ello la historia de Sin Bandera.



Con el sencillo "En ésta no", dio inicio un show que duraría casi dos horas, tiempo en el que Noel y Leonel no se reservaron nada,

entregándose en cada canción, obteniendo como respuesta automática, ovaciones, gritos, bailes y euforia.



Al inundarse el aire con los acordes de "Kilómetros", los cerca de 10 mil espectadores se rindieron bajo la suerte de un hecho nostálgico con la interpretación que Schajris calificó

como "un tema que habla de algo que todos hemos vivido alguna vez, una canción que habla de todos los que aman a pesar de la distancia".



El mensaje de amor que contienen sus letras es congruente con su relación como colegas, o al menos así lo dejaron ver con las muestras de respeto y admiración que se prodigaron en repetidas ocasiones.



"Desde Tacubaya, del DF, Mexico city, aquí está Leonel que todo lo hace bien. Increíble voz, increíble talento, increíble persona", decía Noel cuando su compañero sorprendió al tocar la batería por primera en un escenario.



Por su parte, Leonel se refirió sobre el argentino Noel como "un gran compositor, amigo y hermano"



El arte escénico fue inspirado en una pelea de box, deslumbrando con lámparas cenitales que enmarcaron una enorme pantalla central, ésta proyectando imágenes de los paisajes y sitios donde la gente los ha acogido con vehemencia.



Del mismo modo, fondearon con mensajes de las redes sociales que sus seguidores han posteado mostrando su cariño, agradeciendo la trascendencia de estos artistas en sus vidas y solicitando la unión del dueto tras haberse disuelto en 2008. Es el sexto concierto que ofrecen en lo que va del año (y también el sexto que agota localidades), llamó la atención lo heterogéneo de los asistentes: desde adultos jóvenes, millennials, personas de la tercera edad y hasta adolescentes convergieron gracias al poder de convocatoria que aún presume el dúo de la mano del género romántico.



"Es maravilloso ver a tanta gente que vive del amor y sigue escuchando está música", dijo Noel al respecto. Los temas "Te vi venir", "¿Qué pasaría?", "De viaje", "Mientes tan bien", "Sirena", "Junto a ti", "Amor real", "Que lloro" y "Suelta mi mano", son solo algunos de los que engalanaron la noche y crearon una atmósfera totalmente avivada por las emociones, en la cual hasta el más reservado de los asistentes terminó coreando.



A las 22:20 horas, Jorge Juárez y David West encabezaron a los representantes de la compañía discográfica Sony Music que dieron una placa a Sin Bandera para reconocer su trabajo e importancia dentro del género de balada en español.



Son 20 países y 149 ciudades recorridas, 3 millones de boletos, 2 millones de discos vendidos y 515 conciertos abarrotados algunas de las cifras que citaron.



"Felicidades no solo porque son grandes de corazón y con la gente. Son grandes porque marcaron un movimiento musical llevando las canciones del corazón a todo el mundo", externó Juárez.



Y aunque la tertulia debía terminar, en un gesto de agradecimiento por su lealtad, Leonel y Noel consintieron a sus fans, que no cesaban de gritar "Otra, otra". Lo que comenzaría con una canción más añadida al performance de la velada, concluyó con la entonación de tres sencillos icónicos de Sin Bandera: "Entra en mi vida", "Y llegaste tú" y "Ves", llevaron al borde del llanto a más de uno.