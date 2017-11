Decepciona la taquilla de "Justice League" en EEUU

LOS ÁNGELES ,California (AP )

La cinta "Justice League" puede ser la película número 1 en Estados Unidos y Canadá, pero también parece encaminarse a ser el filme de estreno con la taquilla más baja del llamado Universo Extendido de DC Comics. Según los cálculos de los estudios difundidos el domingo, la mezcla enorme y costosa de superhéroes generará 96 millones de dólares en las 4.051 salas en las que debutó.



Solo en la era moderna de las películas de superhéroes podría considerarse que este fin de semana de estreno haya sido algo menos que impresionante, pero esa es justamente la situación en la que están metidos los estudios Warner Bros. y la "Liga de la Justicia" de DC Comics.



La cinta quedó muy por debajo de las expectativas, que esperaban una recaudación de estreno de 110 millones de dólares en los cines norteamericanos.



Si los cálculos de los estudios se mantienen, el filme también tendrá la dudosa distinción de ser la película de apertura más baja del DC Extended Universe.



"Justice League" se estrenó luego de la muy bien recibida "Mujer Maravilla", la primera película de DC Extended Universe que se coloca bien tanto entre la crítica como en el público. Reúne a Batman (Ben Affleck) y a la Mujer Maravilla (Gal Gadot) para que luchen contra una nueva amenaza que se cierne sobre la Tierra. La cinta presenta nuevos personajes como Flash (Ezra Miller), Aquaman (Jason Momoa) y Cyborg (Ray Fisher).



"Justice League" no impresionó a los críticos, pero tampoco lo hizo "Batman vs. Superman" ni "Suicide Squad", que aun así lograron recaudar 133,7 millones de dólares.



A continuación, las cifras calculadas por boletos vendidos de viernes a domingo en las salas de cine de Estados Unidos y Canadá, según la firma comScore. Las cifras domesticas finales serán publicadas el lunes:



1."Justice League", 96 millones de dólares.

2."Wonder", 27,1 millones.

3."Thor: Ragnarok", 21,8 millones.

4."Daddy's Home 2", 14,8 millones.

5."Murder on the Orient Express", 13,8 millones.

6."The Star", 10 millones.

7."A Bad Moms Christmas", 6,9 millones.

8."Lady Bird,' 2,5 millones.

9."Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", 1,1 millones.

10."Jigsaw", 1,1 millones.