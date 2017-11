Luis Fonsi y Daddy Yankee compiten en los American Music Awards

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los AMAs de esta noche son un reflejo de lo que ocurrió este año en la música pop: ninguna mujer encabezó la lista Hot100

Tres días después de su victoria en los Latin Grammy, Luis Fonsi y Daddy Yankee compiten por cuatro premios en los American Music Awards. “Despacito”, galardonada el jueves con cuatro gramófonos dorados, se medirá el domingo por la noche por el premio al video del año y su remix con Justin Bieber por los de colaboración del año y canción favorita de pop-rock.



Además, los astros puertorriqueños fueron postulados por separado a artista latino favorito, categoría en la cual compiten con la estrella colombiana Shakira. Las actuaciones anunciadas para los American Music Awards se dividen equitativamente entre hombres y mujeres, pero no ocurre lo mismo con los nominados.



En categorías como artista del año y álbum favorito de pop/rock, donde suelen haber músicos de ambos sexos, no figura ninguna mujer en esta edición. Otras categorías dominadas por los hombres incluyen video del año, gira del año, álbum country favorito y canción favorita de soul/R&B. Halsey es la única artista femenina nominada a canción favorita de pop/rock y colaboración del año, en ambos casos por el éxito No. 1 de Chainsmokers "Closer", en el cual participó como invitada. La cantautora Julia Michaels es la única mujer que compite por el premio al artista del año.



Los AMAs de este domingo son un reflejo de lo que ocurrió este año en la música pop: ninguna mujer encabezó la lista Hot 100 de Billboard en el 2017 hasta septiembre, cuando lo hicieron Taylor Swift y Cardi B. Las listas pop de este año han estado dominadas por el rap, un campo donde las mujeres son una rareza. Este año también les fue bien a canciones de rock y country, géneros en los cuales los hombres superan a las mujeres en número.