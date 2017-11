Harold Torres aprende francés para su nueva película

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Este año, Harold Torres hizo pasar a indocumentado del otro lado de la frontera en Run coyote run, ahora ha viajado a Francia para encarnar al empleado de un restaurante.



El actor protagonizará la cinta gala La persistance (La persistente), en la cual tendrá que practicar ese idioma.



“Mi personaje es el de un compa que vive allá y entra a trabajar en un restaurante, tiene una mota, se la roba y comienza a tratar de

recuperarla. No es una comedia, es de suspenso, más de acción”.



Torres inició su carrera en cine con Cobrador: in god we trust, a la cual seguiría su protagónico en Norteado.



Rudo y cursi, La cebra y Colosio: el asesinato (en esta última interpreta a tres personajes), forman parte de su lmografía,

donde ya produjo González, con Carlos Bardem.



La persistance es su nueva aventura en una producción extranjera, tras participar en la serie estadounidense Texas rising, con Brendan

Fraser.



“Esta es una película en Los Pirineos, tengo que ir para allá, alguien tiene que hacerlo”.



Actualmente se le ve en pantalla grande con La carga, cinta de época, como uno de los indígenas que tratan de salvaguardar la vida de una aristrócrata española perseguida durante la época colonial.



Para ello, se sometió a una preparación física especial para poder levantar junto con Horacio García Rojas a la actriz española María

Valverde. También aprendió algunos diálogos en náhuatl.

“En los lugares con calor nosotros estábamos bien con nuestro taparrabos, pero en los lugares de frío nos peleábamos por estar cerca de la

fogata”, cuenta divertido.

También está en Oso polar, cinta rodada con iPhone, aquí es un sacerdote homosexual.

Tras su labor en La persistance se incorporará a los trabajos de la segunda temporada de Run coyote run, bajo la dirección de Gustavo

Loza.

Para 2018 actuará en una nueva versión de Rapiña, original del amo del terror, Carlos Entique Taboada.