Celebran 30 años de rock y ska en México

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El grupo argentino Los Auténticos Decadentes celebró tres décadas en la escena musical con un concierto en el Foro Sol, en donde reunió a

más de 65 mil admiradores que gozaron de una gran esta.



Después del show de apertura de las bandas La Tremenda Korte y Los Caligaris, Los Auténticos Decadentes pisaron el escenario para

arrancar su espectáculo, en el que además de entonar sus grandes éxitos, tuvieron algunos invitados especiales.



Fueron prácticamente tres horas de pura música, tiempo en el que los antriones invitaron a su séquito a cantar a todo pulmón, saltar, bailar y alzar sus brazos hacia el cielo, en el que no pudieron faltar los temas “Osito de peluche de Taiwán”, junto con “El pájaro vio el cielo y se voló”.



“Gracias México por estar con nosotros siempre, qué emoción tan grande estar en este país, les agradecemos tanto amor que nos dan, qué hermosos se ven todos”, declaró la alineación argentina.



“Cómo me voy a olvidar”, “Pendeviejo”, “Corazón”, “Los piratas” y “Auténtica”, fueron de los primeros cortes que sonaron en este recital al que acudió gente de todas las edades, incluso niños que fueron cargados en hombros por sus padres.



El derroche de energía prevaleció en todo momento, hasta la madrugada de este sábado; a lo largo de una pasarela colocada en medio del área general, los músicos estuvieron más de cerca de sus fanáticos, quienes no pararon de gritar.



Mientras transcurría esta cita los ídolos mostraron su cariño por el público de este país de diferentes formas, por ejemplo, en más de una ocasión ondearon una bandera mexicana, lo que generó una gran ovación de parte de sus fans.