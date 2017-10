Tras cachetada a reportero, Eduardo Yáñez dice que comete errores

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor Eduardo Yáñez reflexionó sobre la agresión cometida en contra de un periodista de Univisión en una alfombra roja en Los Ángeles.



En entrevista con "El Gordo y la Flaca", y visiblemente conmovido con sus propias palabras, aceptó que su reacción fue equivocada, reconoció que ante la pregunta del periodista sobre su hijo, que para él estuvo "fuera de lugar", lo mejor hubiera sido no responder, pero admitió que perdió el control: “Perdí el cool, se me fue la onda”.



“Mi proceder no fue el correcto, estoy de acuerdo con todos ustedes, con el publico, con la prensa, con todos los que quieren opinar ahora sobre mi. Sentí que Paco se envolvió en un asunto que es demasiado personal, es algo muy sensitivo, es defender a mi familia, no permitir que se me toque a mi hijo, sentí que insistía demasiado, en mi forma de percibir, hasta que se estaba burlando de mi situación respecto a mi hijo”.



El actor ofreció nuevamente una disculpa al periodista y a sus compañeros actores que presenciaron el polémico momento. “Mis compañeros no tienen que presenciar algo tan desagradable”, dijo.



Yáñez, quien ha recibido muchas críticas por este hecho, planea alejarse del ojo público por un tiempo y viajar a México con su familia, con la gente que lo quiere y que lo conoce bien, para después empezar de nuevo.



“Ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que ir a mi país , irme con la gente que me quiere, con la gente que me conoce bien, reflexionar sobre mi, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y empezar de nuevo porque soy un ser humano y cometo errores, y porque también soy un hijo de Dios”, finalizó.