Modelo asegura que Romeo Santos es gay

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La modelo Sofía Clerici asegura que el cantante Romeo Santos es gay, esta declaración hecha en el programa argentino "Con amigos así", está dando de qué hablar entre las fans del "Rey de la bachata".



Clerici relató cómo fue que subió al escenario y se metió en la cama con Romeo Santos en la canción "Propuesta indecente".



"Entre toda la gente, los de seguridad me vienen a buscar a mí… '¿quieres participar de propuesta indecente que es un tema?' Y yo dije sí".



"Me hicieron firmar un contrato y (dijeron) 'te tiene que besar, te tiene que tocar bueno, pero es gay' y vamos, le dije yo", aseguró la modelo.



Ante la sorpresa de los asistentes, Clerici lamentó la revelación, pero dijo que aunque no se le nota, es gay.



"Perdón a las fans, no quiero que se les caiga un ídolo", finalizo.