Avengers podría sumar aliados

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Falta menos de un año para que Avengers: Infinity War llegue a las carteleras de todo el mundo y muestre la que se considera la batalla de superhéroes más épica jamás vista, una pelea que le ha costado a Marvel más de 10 años cristalizar.



El filme reunirá a los más importantes héroes de la compañía de cómics, con todo y Spider-Man incluido, pero quizá en un futuro a ellos se puedan unir The Defenders.



La serie creada por Netflix estrenó su primera temporada este fin de semana y a decir de estos primeros ocho capítulos, parece ser que los días en que estos dos bandos de héroes se unan no está tan lejano.



En su octavo y último episodio de su primera temporada, The Defenders abre la puerta para tener una conexión importante con un miembro específico de los Avengers y Marvel Cinematic Universe (MCU): Uno de los personajes clave en la historia (ninguno de los cuatro héroes) hace una conexión importante con el comando liderado por Capitán América y Iron Man. Se trata de Misty Knight, quien durante la serie sufre la amputación de uno de sus brazos a manos de Bakuto. En el cómic este suceso también ocurre y es en las páginas donde se relata que le injertan un brazo biónico que es diseñado por Tony Stark.



Hace unos días, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, comentó sobre las posibilidades de un crossover entre estos dos bandos: “Tal vez algún día, pero tenemos muchos personajes en MCU y una de las cosas acerca de estos personajes en Netflix es su dinámica juntos, están haciendo lo suyo”.