Penélope Cruz comparte foto del trasero de Ricky Martin

Penélope Cruz mostró sin pena el trasero de Ricky Martin (Foto) pic.twitter.com/2XoWlz5JpK — Yelesays (@yelesays) 19 de julio de 2017

La aventura de grabar American Crime Story: The Assassination de Gianni Versace está siendo todo un acontecimiento divertido para sus protagonistas.Entre escena y escena la actriz Penélope Cruz y el cantante Ricky Martin se divierten juntos y no dudan en mostrarnos imágenes de ello por redes sociales.Penélope Cruz no se ha podido resistir a subir una foto de lo más sexy del cantante Ricky Martin con el que se encuentra rodando una nueva serie de Netflix sobre la vida del magnate de lo moda Gianni Versace.Más tarde, el propio cantante compartía en su Instagram la fotografía que su compañera de reparto.En ella, podemos ver a un Ricky Martin de lo más sexy mientras una de las maquilladoras le hacía un "tatuaje" no permanente en su 'derrière' para caracterizar a su personaje.La actriz Penélope añadía un divertido texto en la imagen: "Lo que se ve desde mi silla", comentaba la joven divertida.Parece que la buena conexión entre los protagonistas está haciendo que el rodaje sea más divertido, algo imprescindible ya que pasan muchas horas juntos grabando y una mala sintonía podría hacer peligrar la fluidez de la serie.