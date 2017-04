"Luismi" llega a 47 con cirugías y demandas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Aquí me tienes con la máscara impecable, de la noche, maquillándome mi vida que se esconde tras de mi sonrisa, mis ademanes, tras mis canciones.



“Aquí me tienes ya cansado de aventuras de ida y vuelta, de disfraces de ataduras, de cadenas que no me dejan, vivir mi vida como cualquiera”, canta Luis Miguel en el tema “Disfraces”, que dio a conocer en enero de este año.



La canción podría ser un buen resumen de lo que han sido sus 47 años en medio de una carrera artística de 35, en donde no han faltado tanto éxitos como escándalos.



Particularmente los últimos dos han tenido más problemas legales, de salud y una crisis con sus fanáticas, quien después de haber vivido las cancelaciones de sus conciertos, no pierden la fe en que "El Sol" siempre vuelva a salir, brillante como siempre.



Sin embargo, los tiempos son distintos y Luis Miguel ha cambiado, cuando menos físicamente y está vez es más notorio gracias a las redes sociales, porque antes uno se tomaba la foto y hasta que se revelaba podía presumirse.



De acuerdo con el doctor Alfonso Massé Sánchez, Cirujano plástico y reconstructivo certificado, Luis Miguel ha recurrido a las cirugías estéticas.



“Iniciamos con lo más evidente y es el hecho que la cara se observa antes de la cirugía ya con los tejidos flácidos, con exceso de piel y grasa, por lo cual la indicación es un levantamiento limitado o mini lifting, es decir se reacomodan los músculos y es probable se corte un poco de piel sobrante al momento de estirar la piel”, explicó el médico especialista en el tema, tras comparar fotografías del cantante de los últimos años y describir cada procedimiento.



El cambio en el rostro del intérprete de “La incondicional” también viene acompañado de una pérdida de peso. Para la periodista Martha Figueroa, quien lo ha entrevistado e incluso escribió un libro sobre la vida del cantante, el cambio ha sido duro.



“Yo creo que no está tan guapo como solía estar, pero a mí me parece que es un hombre maduro guapo, desde luego, ya ninguno estamos como cuando teníamos 20 años, pero me parece que al público le está costando un poco aceptar al Luis Miguel como está ahora, porque se quedaron con el Luis Miguel de hace mucho”, dice Figueroa.



Las fotos de los paparazzi y las redes sociales han provocado una ola de comentarios, memes y comparaciones del nuevo look del cantante.



En lo que respecta al tema profesional, desde septiembre de 2010 no edita un disco nuevo y desde entonces se había dedicado a sus giras de conciertos y presentaciones.



En noviembre del año pasado se anunció la producción de la serie biográfica del cantante a cargo de MGM y según Carla González, directora de la producción, Luis Miguel está al pendiente de la historia.



“El hecho de que hagamos esta serie de su vida no significa que sea un ejercicio de oficializar nada”, aclaró la también cineasta.



Rehúye las batallas legales. Este lunes una jueza de Los Ángeles emitió una orden de arresto contra Luis Miguel por negarse en varias ocasiones a presentarse ante los tribunales por el caso que enfrenta con su exrepresentante William Brockhaus.



Este es el primer proceso legal en donde hay un elemento real que pueda llevar al cantante a la cárcel. De acuerdo con la abogada Carmen Edith Torres, hay una forma en la que Luis Miguel podría evitar ser detenido.



“La única salida que tendría frente a esa orden de aprensión es coordinar, a través de su abogados, una audiencia urgente ante el tribunal, para evidenciar por qué no debe ser encontrado incurso en desacato”, explicó a la cadena Univisión.



Martha Figueroa considera que esta es una etapa difícil que está viviendo el cantante, que todo ha sido a causa de que no ha tenido una buena guía en la última década y que todos estos problemas legales sí los toma en serio.



“Particularmente si me preguntas por su ex mánager, es un caso que en lo particular me da coraje, porque es un cuate que tampoco ayudó nada al crecimiento de Luis Miguel, ni personal ni profesionalmente. Así que no me parece justa la demanda última, por lo que ahora lo tienen con una orden de arresto”, comentó la escritora.



Luis Miguel también enfrenta una denuncia de Alejandro Fernández.