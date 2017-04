Amadeus gana la batalla

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Desde Querétaro, Amadeus Tijerina llegó para conquistar el escenario de "La Voz Kids México" y coronarse como el ganador de la primera batalla del equipo Rosario.Luego de competir contra sus compañeros Óscar Aguilar y Dany Reyna en la interpretación de "Y tú te vas" de Chayanne, fue él quien impresionó a su coach y a Maite Perroni , quien fungió como asesora en la primera noche de batallas del programa."Me sentí muy feliz, muy emocionado. Cuando hice audiciones, no creí que se fueran a voltear las sillas y la verdad sigo sin creer que estoy aquí y que gané en las batallas", dijo Amadeus Tijerina en exclusiva para EL IMPARCIAL."Mis compañeros son muy buenos cantantes y pensé que los escogerían a ellos, y la verdad nos fue muy bien. Hicimos buen equipo. Ahora que pasé la primera parte de las batallas me preparo con clases de vocalización", agregó.Amadeus narró que viene de una familia de músicos y desde muy pequeño supo que sus sueños y su destino estaban en cantar, por lo que espera ganar el reality show para iniciar su carrera."Quiero dedicarme a la música porque es algo que me gusta mucho y me apasiona de verdad. También quiero estudiar Ciencias de la Comunicación cuando entre a la universidad. Estoy dispuesto a continuar con mis sueños".Finalizó para agradecer a sus familiares el apoyo, pues fueron ellos quienes lo convencieron de hacer el casting para "La Voz Kids México"."Ellos me llevaron y convencieron. Estaba muy nervioso, pero me animaron y entonces fui. Cuando dijeron mi nombre tuve que cantar otra canción. Me puse muy feliz de saber que sí iba a entrar a este concurso porque es mi sueño y lo voy a lograr", finalizó.Por otro lado, Annika Oviedo, originaria de Agua Prieta, enamoró al público durante su audición en "La Voz Kids México", y aunque demostró su talento nato para la música en la segunda batalla del equipo Rosario, fue Ildikó López la ganadora de la noche, por lo que Annika y su compañero Pepe Escobar quedaron fuera de la competencia.Por el momento restan cuatro niños sonorenses en "La Voz Kids México" a quienes se espera ver el próximo domingo en la segunda parte de la ronda de batallas.