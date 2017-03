Queda niño sonorense en La Voz Kids

HERMOSILLO, Sonora(GH)

#AarónDurán tendrá una difícil decisión luego de que todos los coaches giraran sus sillas. ¿A qué coach elegirá #LaVozKids ????? pic.twitter.com/ZKhnYcPYUJ — La Voz Kids México (@LaVozMexico) 20 de marzo de 2017

Esta noche durante la emisión de la segunda parte de las Audiciones de la Voz Kids México que Sonora se impuso en la televisión nacional con el gran talento del pequeño Esteban Aarón Durán, quien impresionó a los coaches del programa con su naturalidad en el gran escenario del programa.Emmanuel y Mijares, Maluma y Rosario voltearon sus sillas al escuchar al joven de 12 años audicionar con el tema “Ojitos verdes”, de la Arrolladora Banda El Limón, y no dudaron en reconocer el talento nato del participante originario de Puerto Peñasco, Sonora.“Estás en la edad de tu desarrollo, pero ya tienes muy avanzada tu voz”, felicitó Maluma a Esteban Aarón quien comentó que el talento musical lo heredó de su familia con quienes tiene una banda de mariachi.“Mi hermano fue el que me convenció de hacer el casting. Me levantó en la noche y me dijo que fuera a audicionar a Hermosillo y yo dije que sí.Lo que quiero hacer es sacar adelante a mi familia y ser un cantante profesional”, narró Aarón en el video de su presentación.Finalmente, tras las tentadoras ofertas de los tres coaches para reclutar a Esteban Aarón, fue Maluma quien logró convencer al sonorense de unirse a su equipo.