Eugenio Derbez "enamora" a Kristen Bell

La actriz estadounidense Kristen Bell dijo que está "enamorada" de Eugenio Derbez.



En una charla por la presentación de la cinta Chips (Patrulla motorizada), que protagoniza, aprovechó para elogiar a su colega mexicano.



"Me sentí perdidamente enamorada de Eugenio. Él es encantador y amable. Tiene este tipo de comedia que es auténtica y sincera pero también increíblemente torpe, amplio y divertido. Y me encantó, me encantó trabajar con él", expresó Bell para Telemundo.



Ambos trabajaron en la cinta “How to be a latin lover”, estelarizada por Derbez y Salma Hayek.