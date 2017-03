'Live-action' de Mulán podría no ser musical

(GH)

Mulán no tendrá tiempo para cantar sobre su reflexión en el próximo 'live-action' de Disney, según la directora de la película, Niki Caro, informó Variety "Por lo que entiendo, no hay canciones en este momento, mucho para el horror de mis hijos", dijo Caro en una reciente entrevista publicada por Moviefone.La declaración de la directora llega durante otro fin de semana de estreno live-action de Disney en los cines. "La Bella y la Bestia" está conquistando la taquilla, y ofrece canciones de los originales animados, así como nuevas pistas escritas para esta nueva versión.Caro también compartió su visión para la película. "Es una gran e impresionante epopeya de artes marciales", declaró. "Será extremadamente muscular y emocionante, entretenida y emotiva".Caro es mejor conocida por dirigir el aclamado por la crítica "Whale Rider", que ganó al entonces recién llegado Keisha Castle-Hughes una nominación al Oscar. Ella también dirigió más recientemente "The Zookeeper's Wife" con Jessica Chastain. Variety informó en febrero que estaba en conversaciones para dirigir "Mulán".Los planes de Disney para recrear la película animada de 1998 fueron anunciados por primera vez en 2015. "Mulán" se espera que llegue a los cines el 2 de noviembre de 2018.