Bronco conquista a los rockeros del Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El público que acudió a la primera jornada del Vive Latino se reunió para ver el regreso de Bronco. El Foro Sol recibió a 80 mil almas, algunas de ellas cantaron y se emocionaron con los norteños formados en Nuevo León en 1979.



El escenario destinado para ellos estaba al tope, así que Lupe Esparza y compañía no dudaron en recordar viejos tiempos y de esta manera conquistar el corazón de los asistentes rockeros.



No necesitaron invitados, pero aún así llevaron con ellos la energía de Carlos Sadness en "Pastillas de amnesia", "La moska" Lorenzo (Los Auténticos Decadentes) en "Oro" y Los Caligaris en "Amigo bronco", la cual dedicaron hasta el cielo para Choque, uno de los integrantes que se adelantó en el camino.



Su repertorio dio inicio con "Nunca voy a olvidarte", pero en el transcurso de una hora también se dieron turno de añadir clásicos como "Si te vuelves a enamorar", "Adoro", "Sheriff de chocolate", "Dos mujeres un camino, "Con zapatos de tacón" o "Que no quede huella".