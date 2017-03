Pau Donés y Jarabe de Palo cautivan en el Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pau Donés volvió a México junto a Jarabe de Palo. El Vive Latino en su edición 18 representó su vuelta a los escenarios, después de dos años desde que se le diagnosticó el cáncer de colon y del que recientemente anunció volvió a su organismo. “No tengo planes de morir”, dijo.



En la primera jornada del festival, que reunió a 80 mil asistentes, lo que anteriormente denominó “el cangrejo” (su tumor) no le impidió saltar y mostrarse enérgico junto a su banda. No tenía que decir nada, pues todo lo dijo poniendo su voz a “El rey”, canción mexicana que le dio fuerzas en sus momentos difíciles. Para eso le puso más sentimiento con su ukulele.



El repertorio expuesto ante un escenario abarrotado y en donde no cabía ni un alma más, dio inicio con “Bonito”, “Grita” y “El bosque de palo”, en medio de la promoción de su último álbum titulado 50 palos, tal como la actual edad de su cantante.



Su acto fue uno de los más vistos y el éxito de su presentación era de esperarse, pues desde minutos antes las personas se dirigieron al escenario ubicado en el estadio mejor conocido como Palillo e incluso crearon un tráfico humano en el transcurso de su camino y aun intentando obtener un lugar, por lo que inclusive la entrada estaba llena.



“Muchas gracias México, qué gusto estar aquí tocando en este escenario después de dos años, gracias a ustedes”, saludó tras poner voz a “Romeo y Julieta”, “Depende”, “Déjame vivir” y “Te miro y tiemblo”. Aunque se dedicó a animar a los asistentes y agradecer; no fue de muchas palabras. Lo que se veía a simple vista era el bien que le hace volver a ejecutar en vivo su pasión, que vio reflejado cuando los cánticos sonaron unísonos en “Agua”.



Previo a su presentación el español brindó una conferencia de prensa en la que fue cuestionado sobre su enfermedad y, aunque habló de ello, prefirió enfocarse a lo plenamente musical. A los jóvenes se atrevió a darles consejo para disfrutar la vida, ser felices y hacer lo que quieran. Emocionado, compartió que eligió volver para al Vive Latino por la importancia que tiene el festival a nivel Latinoamérica.



Los del norte. Desde el norte del país otros que hicieron su aparición fueron los integrantes de Inspector, que llevaron al escenario principal en un encuentro de movimiento y canto en la que no faltaron “Amnesia”, “Sin rencor”, “Me estoy enamorando” y “Amargo adiós”, con la que cerraron su set.



“Tanto cariño por 21 años nos queda decirles muchísimas gracias. Tenemos problemas, pero somos mexicanos y sabemos cómo poner la frente en alto. Y tenemos problemas ¿y qué?”, señalaron. La tarde llegaba, el aire fresco y el sol iba desapareciendo. Para el atardecer ya había quienes preferían sentarse en cualquier lado para descansar un rato e incluso otros más acudían a las proyecciones de documentales por parte de Ambulante.



Otros tantos recurrían al humor, ya que por segundo año consecutivo se instaló la carpa Comedy, encargada de las risas de la tarde a cargo de sus comediantes y el stand up, género tan exitoso en el País.