Sencilla y carismática

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Foto: Internet

Jennifer López suele llevar lujosos atuendos, pero en esta ocasión se decidió por un traje de poco más de 40 dólares para una cena romántica en Miami Beach con su nueva conquista, el ex pelotero dominicano Alex Rodríguez.El mini vestido de color blanco ya está agotado, pero pertenece a la colección "Naked Wardrobe" y su precio es de sólo 42 dólares.El vestido cuenta con botones dorados a los lados y una marcada abertura en el área de las piernas, lo que permitió que la "Diva del Bronx" luciera sus curvas en todo su esplendor.El traje lleva el nombre “Loosen Up My Buttons”, que en español podría traducirse como “desabotóname”.La artista también sacó tiempo para compartir con la hermana de Rodríguez, la agente de bienes raíces Susy Dunand.En uno de los selfies que Dunand compartió el pasado viernes, escribió “#micuñis #jlo”.Además de la cena en Miami Beach a la que llegaron por separado, Alex Rodríguez y JLo también fueron vistos en la semana camino a un gym.La cantante se encuentra viviendo una de sus mejores etapas como soltera y muchos dicen que podría estar pensando en contraer matrimonio.