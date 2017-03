Pon a prueba tu valentía

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A sus 30 años de edad, James Monmouth decide buscar el origen de sus raíces, pues al quedar huérfano a los 5 años, desconoce gran parte de lo que es su pasado. Pero ese viaje lo llevará a una de las experiencias más terroríficas de su vida cuando llega a Londres y se siente acechado por sucesos paranormales que lo guiarán hasta una vieja mansión abandonada que guarda un espejo peculiar.



Tras desempeñarse en géneros como la comedia y el drama, Juan Diego Covarrubias experimenta el terror en la nueva obra de teatro "El fantasma en el espejo", que se presentará mañana lunes 20 de marzo a las 19:00 y 21:00 horas en el Teatro Auditorio del Cobach Villa de Seris, donde se pondrá a prueba la valentía de quien acuda a vivir esta tenebrosa historia.



"Mi personaje es un joven de 30 años que desde los 5 años fue criado en África por su tutor y no tiene mucha información sobre su familia o su pasado. Al mismo tiempo vemos que le robó un libro de exploradores a su guardián. Al leerlo, se hizo tan fanático que quiso seguir sus pasos, sobretodo de un famoso viajero llamado Conrad Vane. Entonces James va a Inglaterra, de donde es originario, y comienzan a pasarle cosas rarísimas", dijo Juan Diego Covarrubias, protagonista de "El fantasma en el espejo" a EL IMPARCIAL.



"Mi personaje va narrando todo lo que vive en un librito y ese es encontrado por el personaje de Pablo Valentín, y mientras va leyendo el contenido al público, nosotros andamos recreando las escenas como flashbacks; pero se le advierte a él que no debe leerlo por alguna razón que es lo que nos deja como con el Jesús en la boca por lo que va a pasar", continuó.



Aquí espantan... ¡Pero de verdad!



El teatro alberga muchas energías, y para la producción de Jorge Ortiz de Pinedo y su hijo Pedro no es la excepción, pues Juan Diego aseguró que desde el estreno de su primera temporada en el teatro López Tarso de la Ciudad de México, se atestiguaron sucesos paranormales tras bambalinas y en camerinos que les han seguido a todos los foros donde se presentan.



"A mí no me ha pasado nada, pero a Don Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo sí, al igual que Sergio Saldívar. Me contaron que mi director me estaba buscando en el camerino y que escuchó que dijeron ‘Adelante’ y cuando entró no había nadie. Aunque yo no estuve ahí, les creo porque no tienen porqué inventar.



"Don Jorge y Pedro sí vivieron algo muy fuerte. Estábamos en el Teatro López Tarso y ellos estaban sentados en un palco, donde el único acceso es por atrás y es un corredor donde de repente les tocaron la puerta como para tumbarla en plena función. Y cuando no aguantó los golpes fuertes, abrió y no había nadie. Revisaron las cámaras y la molestia pasó a susto porque de verdad no había nadie y eso que al principio pensaron que todo se trataba de una broma", narró.



"He tenido la oportunidad de explorar géneros diferentes, sin embargo, el terror es muy complicado y más en el teatro. Fue un reto enorme porque hay que tratar de mantener esa atmósfera tenebrosa y tensión en el público", finalizó.