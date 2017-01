Anahí recibe al "amor" de su vida

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Bienvenido amor de nuestra vida”, fueron las palabras que Anahí dedicó a su primogénito con su esposo Manuel Velasco, gobernador de Chiapas.



La ciudad de Tuxtla Gutiérrez fue la que recibió a las 22:36 horas del 17 de enero a Manuel, quien lleva el nombre de su padre, tal como la actriz lo había revelado con anterioridad. “Dios es tan bueno”, remataba la ex RBD al dar la noticia en sus redes sociales que se llenaron de felicitaciones al instante.



Junto a sus palabras, estaba la imagen de las manos de la familia unida dejando ver un poco del rostro del nuevo integrante; vestido de blanco.



Su esposo sólo retuiteó el mensaje, al igual que su hermana, Marichelo Puente, aunque ella le agregó un toque de cariño. A ellos se sumaron Patricio Borguetti y su ex compañero Christian Chávez, con quien mantiene una cercana amistad.



“Hoy nació mi sobrino, hijo de una de las personas a las cuales más admiro, respeto y amo. Gracias por tu luz”, le escribió el actor.



Apenas unas horas antes Anahí había compartido una imagen de su abultado estómago con la frase “te amo”, como había hecho con gran parte de su embarazo desde que lo anunció en septiembre de 2016. La esperada llegada estaba programada para finales de mes o principios de febrero.



Su historia de amor con Manuel Velasco comenzó en 2012.



La pareja se comprometió en septiembre de 2014 y siete meses después, en abril de 2015, se casaron sorpresivamente en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, como dijo ella “tras tres años de novios y dos y medio de quererse casar”.



Mucho se habló de lo que sería la ceremonia, así que afirmó que no había una lujosa fiesta ni luna de miel, sólo la compañía de su familia y el apoyo hacia el trabajo de su marido con el pueblo chiapaneco.



Anahí inició su carrera en el programa de televisión “Chiquilladas” y luego participó en telenovelas juveniles como “Primer amor a 1000 x hora”, “Clase 406” y “RBD”.