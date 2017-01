El gobierno es el que ha saqueado al país; dice Paty Navidad

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actriz Patricia Navidad dice con voz firme que “el pueblo no es el que saquea las tiendas, el gobierno es el que ha saqueado al mismo país y al pueblo”.



Dejando así clara su postura respecto a los recientes acontecimientos por el gasolinazo además de una oleada de violencia que recientemente puso a Playa del Carmen y Monterrey en los medios de comunicación.



“Desgraciadamente el pueblo siempre -como toda la vida- es el que paga los platos rotos, y empiezan con aumento de impuestos, de la canasta básica, de todo, obviamente comienza a crear mucha inestabilidad, violencia y alguna provocada, yo siento que hay muchos distractores, no me quiero meter en asuntos de tanta política pero sí me gusta y soy una mujer que me gusta estar enterada de todo lo que sucede en mi país y con los míos”.



También se posicionó en cuanto al recorte presupuestal que están haciendo los políticos.



“Yo estaría de acuerdo con que no les den ni vales de gasolina, que no les den ni aguinaldos, vacaciones pagadas y quién sabe qué tantas cosas más que las paga el pueblo porque cada vez te suben más los impuestos… ¿De qué se trata?, de estar haciendo ricos a los más ricos y a los pobres cada vez más pobres, están acabando con la clase media, cada vez estamos más jod…”.



Habló de la responsabilidad de los adultos en darles un ejemplo positivo a los menores en una actualidad en la que la humanidad es más mecánica y que en su parecer va perdiendo el rumbo.



Este miércoles Patricia Navidad acudió a la presentación de la telenovela “Mi Adorable Maldición”, que se estrenará el próximo 23 de enero a las cinco de la tarde.