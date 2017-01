Demian Bichir inspiró al Fidel Castro de una serie de tv

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La encarnación que Demian Bichir hizo de Fidel Castro en la cinta “Che: Guerrilla”, dirigida por Steven Soderbergh, fue inspiración para escribir la teleserie que producirá Fox acerca del líder cubano y su relación con las mujeres.



A pregunta expresa, David Barraza, jefe de escritores de la producción, aclara que por ahora no hay ningún actor en el reparto, cuyos trabajos en set comenzarían en los próximos meses.



La labor de Bichir (Hidalgo, la historia jamás contada) le sirvió, subraya, sólo como una imagen en la cual basarse al estar escribiendo.



Este es un recurso que ocupan mucho los escritores, al momento de diseñar personajes.



“Demian fue una gran referencia, hizo un trabajo estupendo ahí, mi ideal sería que quisiera hacerlo, pero no hay nada cerrado con nadie, eso (la elección del reparto) le corresponde a Fox, aunque seguramente nos preguntarán opiniones”, dijo vía telefónica.



“InFidel”, que estará compuesta por ocho episodios de una hora de duración, girará en torno a las mujeres que tuvo el líder cubano.



“Nuestro objetivo es mostrar un Fidel Castro muy humano, no es una serie sobre chismes ni escándalos, sino mostrar a alguien que tenía que definir por ejemplo si lanzar unos misiles o no y, luego, llegar a casa y con quién platicar.



“Decir sus mujeres no son sólo amantes, sino su madre, su hija, la figura femenina como parte fundamental de su vida”, señala Barraza.



Añade que “InFidel” estará basada en hechos reales, pero se dará la libertad de ficcionar la historia.



Por el momento no han logrado platicar con Alina, hija del político recientemente fallecido, pero sí con amigos y conocidos de él.



“Y todos nos han dado una imagen positiva de Fidel”, expresa Barraza.



“InFidel” está siendo escrita por el equipo de la empresa generadora de contenidos Entrelíneas, dirigida por Barraza, que ya trabajó en la serie “Entre correr y vivir” de Televisión Azteca.