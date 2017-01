Manuel Ballesteros, un artista con tesón

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Una vez egresado de la licenciatura en Danza, Manuel Ballesteros comenzó la travesía en el mundo del teatro, para posicionarse como un destacado actor sonorense a lo largo de 14 años.



Su carrera comenzó tiempo atrás, cuando formaba parte del grupo La Lágrima, junto a Zahaira Santacruz, quien lo ha acompañado en su camino durante una década y media. Aunque su tierra natal se encuentra en Sonora, Ballesteros emprendió un viaje a la Ciudad de México con la finalidad de encontrar mejores oportunidades, pues según expresó, en el Estado no se ofrece el apoyo necesario para sobresalir.



"Hay una razón que nos incomoda a todos los que nos dedicamos a esto, y es el gran recorte presupuestal que se ha hecho", explicó, "hay una preocupación muy fuerte en todo el gremio y creo que también en la ciudadanía".



Comentó que en su estancia en el Sur del País, le ha permitido ser partícipe en proyectos de nivel nacional como las series de televisión "Antes muerta que Lichita", "El hotel de los secretos", "Vino el amor", entre otras pequeñas intervenciones.



"Pero siempre es importante regresar a tocar base, a agarrar fuerzas para seguir buscándole. Estoy muy motivado y reconfortado, pero es bien importante venir y trabajar con colegas como Zahaira, que hace tan disfrutable la escena", acentuó.



La pasión ante todo



El sonorense puntualizó que a pesar de no contar con el apoyo económico suficiente, los artistas podrán salir adelante siempre y cuando continúen con la realización de lo que realmente les apasiona.



"Creo que es muy importante nunca renunciar ni dejar de poner el dedo en la llaga", subrayó, "y algo que tenemos muy claro es que nunca debemos casarnos con el sistema, para tener siempre la libertad de opinar, de resistir".



Destacó que el arte teatral empieza a tener repunte al igual que otras disciplinas como la danza, ya que se logró que los teatreros estén incluidos dentro del Sistema Nacional de Creadores.



"Hay movimiento en el teatro, me parece que en todas las áreas ya está a la par. Lo que sigue es no desistir, no dejar de creer, hay muchos artistas talentosos que por la situación actual desisten, pero deben hacer lo que en verdad quieren", aseveró.



En cuanto a los nuevos proyectos, tanto Manuel Ballesteros como Zahaira Santacruz, dieron a conocer que será durante la edición 2017 del Festival Internacional del Pitic, donde se dé a conocer una nueva danza.



"Este proyecto tendrá su estreno en Mayo, donde Manuel está coreografiando y yo bailando", comentó Zahaira, "el tema es sobre la línea divisoria entre Estados Unidos y México, por ser actual creemos que va a tener una buena repercusión".



La artista, que ha participado en la obra "Mamita Querida" desde hace cinco años junto a Ballesteros, reveló que la nueva puesta en escena también formará parte del Kino Fest, además de presentarse en Mexicali, Tijuana y Tecate Baja California, así como en San Diego y Los Ángeles, California.



Manuel Ballesteros aseguró que estar en Ciudad de México es uno de los mejores retos que ha tenido, volver a Sonora, donde en 262 ocasiones ha llenado el auditorio en el que se presenta, es la mejor de las sensaciones.