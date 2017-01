El cielo con buen tiempo por Barrón

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El estado del tiempo pronostica nubes grises que lloran la pérdida del meteorólogo sonorense Martín Barrón Félix , quien falleció el martes 17 de enero, luego de estar hospitalizado desde el pasado 27 de diciembre por complicaciones de salud.Su deceso a causa de una falla hepática aguda severa tocó las fibras sensibles de los muchos seguidores, amigos y colegas que Barrón consolidó a lo largo de su trayectoria como fuente para el pronóstico del tiempo en Sonora.Por ello, personalidades de los medios de comunicación y colegas con los que el meteorólogo colaboró, hablaron para EL IMPARCIAL sobre cómo cada uno de ellos recordará a Martín Barrón Félix “Él empezó a venir en ‘La Fuerza de la Palabra’ cuando estaba Luis Alfonso Partida de jefe de información de la XEDL. A partir de ahí, en el programa ‘Encuentro’ se le abrieron todos los espacios informativos y todos nos dimos cuenta de lo responsable y respetuoso que era. Sus pláticas eran alegres y amenas y no le gustaba que dijera ‘vamos a ver el clima’; él corregía ‘vamos a ver el estado del tiempo’. Siempre lo recordaré con cariño y con la gran entrega que tuvo a su trabajo”.Gloria Elvira Biebrich, locutora de “Punto de encuentro” en XEDL.“Era una persona muy profesional con respecto al estado del tiempo y a su disposición siempre para dar a conocer los fenómenos meteorológicos, convirtiéndose en pionero en este campo. Amable en su trato, buen compañero a quien aprendí a admirar y a querer alrededor de 15 años que recibía su reporte en la radio todos los días. Era un buen amigo mío, su disposición era siempre la misma, un excelente compañero de trabajo”Manuel Borbón, columnista de EL IMPARCIAL.“Lo recordaré como lo haremos en todos los medios donde tuvo la gentileza de colaborar. Era un hombre entregado, con mucha convicción y compromiso con el trabajo que hacía. Él amaba lo que hacía y eso nos generaba una gran admiración a su entrega. Platicábamos mucho en las ocasiones en que nos veíamos. Él era muy serio en su trabajo, lo cuidaba mucho, nos enseñaba a entender su trabajo con los términos relacionados al clima, al tiempo para interpretar la información que nos daba. Lo voy a extrañar mucho como colaborador, como fuente...y como amigo”.Sergio Valle, locutor de “Reporte 100” de Uniradio Noticias.“Yo lo voy a recordar como un amigo de mucha confianza y lealtad. Así era él. Muy disciplinado, muy correcto, muy formal conmigo, todo un ‘americanista’ -risa- los dos lo somos a fin de cuentas. Éramos amigos. Yo lo quise y respeté mucho. Me pudo mucho la manera en cómo salió de su trabajo, cómo no hubo un respaldo para él, porque yo siento que eso lo llevó a su muerte. El trabajo era su vida, su pasión y patrimonio y sufrió mucha agonía cuando lo perdió. Ojalá lo hubieran valorado un poco más”.Pepe Victorín, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión.“Yo lo conocí desde hace muchos años. Tanto en la radio como en la televisión habían veces en las que tenía que platicar con él dos veces al día en referencia al estado del tiempo. Se enojaba si decíamos ‘clima’ -risa- Siempre fue un hombre de números, estadísticas, que siempre estaba dispuesto a colaborar con la gente, a anticiparse a las situaciones que venían cuando había riesgo como huracanes o tormentas fuertes. Era un hombre dedicado, fue un parte aguas en referencia al estado del tiempo en Sonora”.Gilda Valenzuela, conductora de “Familiarmente hablando” de Televisa Hermosillo.