Facundo dice que el Partido Verde le ofreció 2 mdp por tuitear

Durante una conferencia realizada el 9 de noviembre en la Universidad Iberoamericana, Facundo declaró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) le ofreció 2 millones de pesos por publicar tuits a su favor."A mí me hablaban y me decían: '¿Cuánto quieres por tres tuits?' Yo les decía que no quería nada", dice el conductor en un video que hasta hoy se ha hecho viral y que corresponde al ciclo de conferencias MX Con Futuro realizada la primera semana de noviembre.Facundo incluso asegura que aunque le preguntaron su "precio", él estaba seguro de valer más que cualquier cifra de dinero.Yo valgo más de lo que me vas a poder pagar, porque la gente me va a odiar si me pongo a tuitear del verde. Mejor me gano mi dinero inventando mis mam…. Queda uno menos peor, ¿no?", dijo.El conductor se refiere al proceso electoral de 2015, cuando la Fepade abrió una investigación contra personalidades del espectáculo y el deporte por publicar tuits con fines electorales.Facundo contó que a pesar de sus negativas, los ‘negociantes’ insistieron incluso el día de las votaciones cuando le prometieron que una camioneta iría a su casa para entregarle dos millones de pesos por publicar un mensaje y retuitear otro. El conductor asegura que rechazó todas las propuestas.