Rose McGowan critica a Meryl Streep

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rose McGowan se lanzó contra la actriz Meryl Streep por no haber alzado la voz contra el productor Harvey Weinstein, acusado de acoso sexual y violación por decenas de mujeres en Hollywood.



McGowan ha sido una de las principales voces contra Weinstein y reaccionó en Twitter ante la idea de varias figuras de la industria del cine de portar vestidos negros en la próxima entrega del Globo de Oro (7 de enero) a manera de protesta silenciosa por el escándalo de acoso.



“Actrices como Meryl Streep, quien trabajó felizmente para el monstruo cerdo, vestirán de negro en los Globos de Oro como protesta silenciosa. Su silencio es el problema. Aceptarán un premio falso sin aliento y no provocan un verdadero cambio. Desprecio su hipocresía. Deberían vestir Marchesa”, escribió McGowan en la red social.



Rose hizo referencia a Marchesa, pues es la firma de Georgina Chapman, la aún esposa de Harvey Weinstein.



El pasado octubre, Streep se vio obligada a referirse al escándalo de Weinstein, a quien llamó “Dios” en los Globos de Oro de 2012.



Aseguró que no sabía nada de las acusaciones de acoso sexual.



“Harvey apoyaba ferozmente el trabajo, era exasperante pero respetuoso conmigo en nuestra relación laboral”.